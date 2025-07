Napoli, arrestata 58enne per truffa: dovrà scontare 5 anni di carcere. Controlli serrati della Polizia a Mergellina

NAPOLI – Nel corso del fine settimana, la Polizia di Stato ha eseguito una serie di operazioni sul territorio partenopeo, culminate con l’arresto di una 58enne e numerosi controlli nella zona della movida di Mergellina.

In particolare, sabato gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto una donna napoletana di 58 anni, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso lo scorso 7 luglio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara – Ufficio Esecuzioni Penali. La donna dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione per reati legati a tentata truffa, falsità materiale e uso di atto falso.

Parallelamente, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato una serie di controlli nella zona degli chalet di Mergellina e in largo Sermoneta, tradizionali punti di ritrovo del fine settimana per giovani e turisti.

Nel corso dell’attività, sono state:

Identificate 300 persone, di cui 59 con precedenti di polizia,

Controllati 81 veicoli,

Contestate 6 violazioni al Codice della Strada.

L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio messe in campo per garantire maggiore sicurezza nella movida estiva e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.