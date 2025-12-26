NAPOLI. Corso Garibaldi: rapina un giovane. Arrestato un 18enne dalla Polizia di Stato.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un giovane che ne stava inseguendo un altro, indicandolo quale autore di una rapina.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo non senza difficoltà, accertando che lo stesso, poco prima, si era impossessato del cellulare del giovane dopo averlo spinto a terra, per guadagnarsi la fuga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.