NAPOLI. Centro storico: rifiuta di farsi identificare ed inveisce contro i poliziotti. Denunciato.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico della Pace hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale, durante le fasi dell’identificazione, si è dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità per poi dare in escandescenze inveendo contro di loro ma, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Un 42enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

