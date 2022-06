AVELLINO. Partito Democratico, Pizza nomina la Segreteria Provinciale

Avellino – Il segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino, Nello Pizza, ha definito l’assetto della Segreteria Provinciale che lo affiancherà nell’attività di studio, analisi e proposta.

I componenti della Segreteria Provinciale sono i seguenti:

Giovanni De Feo, Gianpaolo Basile, Luca Cipriano, Rosanna Repole, Ida Grella, Francesco Capuano, Gabriele Uva, Anna Marro, Mena Volpe, Pasqualino Molinario, Lorenzo Preziosi, Caterina Lengua, Nando Romano, Franco Mercuro, Beniamino Villanova, Arianna Bagno, Lello De Stefano, Capone Ivo, Franca Maria Pandolfelli.

A breve il segretario provinciale procederà all’assegnazione delle deleghe.

I componenti appena designati si aggiungono ad Enza Ambrosone, già nominata coordinatrice della Segreteria Provinciale a Giovanni Maria Chieffo, responsabile provinciale Enti Locali e ad Angelo Ianniciello, responsabile organizzazione.

“Il Partito Democratico – spiega il segretario provinciale, Nello Pizza – deve qualificarsi per la capacità di essere dentro le questioni che interessano il nostro territorio e le nostre comunità. Non c’è altra strada se davvero si vuole essere un riferimento saldo, serio, concreto e propositivo. Dobbiamo essere in grado di esprimere idee, proposte. Dobbiamo riuscire ad incidere sulle dinamiche di crescita e sviluppo dell’Irpinia, dando un impulso alla filiera istituzionale ed amministrativa che ci vede presenti e ben rappresentati. E’ questa la mission che il Partito Democratico deve coltivare con abnegazione ed impegno. Ecco perché ho deciso di mettere in piedi una squadra che a mio avviso potrà fare bene e potrà rappresentare quel valore aggiunto per una formazione politica che nutre l’ambizione di poter determinare un cambiamento sociale, economico e culturale per la nostra terra”.

