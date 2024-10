NAPOLI. Borgo Sant’Antonio Abate: colpito al culmine di una lite. Aggressore bloccato dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per tanto omicidio.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per la segnalazione di un soggetto riverso a terra, dove personale del 118 lo stava già soccorrendo avendo riscontrato diverse ferite da arma da taglio alla schiena, all’addome e al volto.

Gli operatori hanno subito accertato che la vittima, poi trasportata in codice rosso presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini, era stata colpita al culmine di una lite da un altro soggetto e, grazie ad una repentina attività di indagine sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore che è stato immediatamente individuato e raggiunto presso la sua abitazione; qui, i poliziotti, dopo aver rinvenuto il coltello utilizzato dall’uomo lo hanno tratto in arresto.