Dopo il successo e gli unanimi consensi ricevuti, prosegue la rassegna musicale promossa dall’Associazione Lupus in Fabula. L’ultimo appuntamento del ciclo delle Soirées Musicali è in programma per stasera, 13 ottobre, alle ore 19:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino. Sul palco si esibiranno il mezzosoprano irpino Orsola Russo e il chitarrista partenopeo Vincenzo Frappola, con un programma che spazierà tra brani di Strozzi, Giordani, Haendel, Torroba, De Falla, Tosti e Lusi.