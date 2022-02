NAPOLI. Arenaccia: aggredisce i poliziotti. Arrestato.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Colonnello Carlo Lahalle perché una donna aveva segnalato che il marito stava dando in escandescenze.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo in forte stato di agitazione, aggrappato al davanzale di una finestra, che tentava di entrare in un appartamento; gli operatori lo hanno raggiunto e, alla loro vista, l’uomo ha inveito contro di loro aggredendoli con un paio di forbici ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, l’hanno bloccato.

S.D.S., 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

