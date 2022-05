NAPOLI. Alto impatto a Forcella.

Ieri i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e i motociclisti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Forcella e nelle strade limitrofe.

Nel corso dell’attività, in via Vicaria Vecchia, via Forcella e nelle piazze Calenda, Capuana e Museo Filangieri, sono state identificate 58 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, e controllati 49 veicoli di cui 12 sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa, guida di veicolo già sottoposto a sequestro e guida di veicolo da parte di un conducente già denunciato per guida senza avendo reiterato la violazione nel biennio.

Sono state altresì contestate 21 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancanza della revisione periodica, mancata copertura assicurativa, per non aver ottemperato all’alt, incauto affidamento di veicolo, guida senza patente e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.

