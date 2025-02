MOSCHIANO (AV). Chiusura Temporanea dell’Istituto “Benedetto Croce” per Motivi di Sicurezza

A seguito di approfondite verifiche tecniche, l’Istituto scolastico “Benedetto Croce” è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza. La decisione, annunciata dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale, è stata presa dopo che alcuni crolli si sono verificati nell’area dei servizi igienici.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, i crolli sono stati causati da saggi strutturali controllati, eseguiti per analizzare la composizione dei solai dell’edificio. Tali verifiche hanno messo in evidenza criticità che richiedono ulteriori approfondimenti tecnici, rendendo necessaria la chiusura della scuola per garantire l’incolumità degli studenti e del personale scolastico.

L’Amministrazione Comunale ha sottolineato che si è tentato di evitare questa soluzione fino all’ultimo momento, riconoscendo l’importanza dell’istruzione come valore fondamentale per la comunità. Tuttavia, la sicurezza rimane la priorità assoluta e non è stato possibile rischiare l’apertura dell’istituto in tali condizioni.

Il Sindaco ha rassicurato i cittadini spiegando che sono già in corso colloqui con le autorità scolastiche per trovare soluzioni alternative che consentano di riprendere le attività didattiche al più presto. Tra le opzioni valutate ci sono l’utilizzo di spazi alternativi e l’organizzazione di attività a distanza per limitare l’interruzione delle lezioni.

“Comprendiamo il disagio che questa situazione comporta per gli studenti e le loro famiglie, ma la sicurezza viene prima di tutto”, ha dichiarato il Sindaco. “Stiamo lavorando senza sosta per risolvere il problema e garantire il ritorno a scuola in condizioni di totale sicurezza”.

L’Amministrazione ha inoltre promesso di tenere costantemente informata la cittadinanza sugli sviluppi della situazione, invitando tutti a collaborare e a mostrare comprensione in questo momento difficile per la comunità scolastica.

La chiusura temporanea dell’Istituto “Benedetto Croce” rappresenta senza dubbio una sfida per il piccolo paese, dove la scuola è un punto di riferimento indispensabile. Tuttavia, con l’impegno congiunto di istituzioni e famiglie, si spera di superare presto questa emergenza, garantendo ai giovani studenti un ritorno sui banchi in piena sicurezza.