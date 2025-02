Allo Sporting succede di tutto ma il risultato non si sblocca: tra Nola e Afragolese è 0-0

Sembra un deja vù ma è tutto reale. Anche allo Sporting Club il big match di ritorno tra Nola 1925 e Afragolese finisce 0-0 con tantissimi eventi di gioco. Seconda gara sulla panchina del Nola in questa stagione per mister Condemi, prima in casa. Allo Sporting, gremito per la Giornata Bianconera, il Nola scende in campo con il consueto 433 dovendo però ancora rinunciare agli squalificati Vitolo e Varsi. I nolani iniziano in maniera arrembante e possono reclamare già nei primi due minuti di gioco per due rigori. Alla terza azione pericolosa in area di rigore il fischio però arriva. Minuto 11: dal dischetto va Lepre che però si fa parare il rigore da Puca, così come successo all’andata (a sbagliare, in quel caso, era stato Pozzebon). Il Nola però è pericoloso e ha il pallino del gioco in maniera praticamente continua. Al 14′ azione manovrata, palla a Castagna e cross al centro, sul secondo palo sbuca Filosa che però non centra la porta. Al 19′ pericolosa l’Afragolese con una conclusione di Abaiyan in area piccola all’esito di una mischia, Guadagno però è bravo e para. Un minuto più tardi Mancini si invola in rete, arrivato nei pressi dell’area sterza e tira ma Puca è bravo e smanaccia a lato. Al 23′ altro episodio clou della gara: Castagna crossa al centro, Lepre si coordina bene e fa partire una precisa volè che si insacca all’angolino, per l’assistente di gara però un calciatore del Nola sulla traiettoria era in fuorigioco e quindi la rete viene annullata tra fortissime polemiche. Al 45′ ancora un’occasione per il Nola: punizione del solito Castagna, sul secondo palo svetta Mansi che di testa non trova la porta per centimetri. Il secondo tempo è sulla falsariga del primo. Dopo solo 3 minuti i bianconeri già vanno vicini al gol con Castagna che in area non trova il tap-in vincente su cross di Mancini. Al 57′ ancora un episodio chiave: azione ben orchestrata sulla destra, palla che galleggia al limite, l’accorrente Cozzolino arriva e fa partire un rasoterra preciso che però si stampa sul palo interno e incredibilmente non entra in porta. A 12′ dalla fine la gara prende ancora un’altra inerzia: Amelio atterra Filosa e si becca il secondo giallo. I rossoblù si chiudono e puntano a strappare il pari. Il Nola cerca in tutti i modi di trovare la via del gol e quasi ci riesce al minuto 89 con Caccavallo ma Puca vola e devia in corner la sua precisa punizione dal limite. E’ l’ultima emozione di una gara che avrebbe meritato sicuramente un risultato diverso.

DICHIARAZIONI “Ci è mancato solo il gol oggi – ha dichiarato a fine gara il direttore sportivo, Ciro Raimondo – Non posso recriminare nulla ai ragazzi, hanno fatto una gara eccezionale. Dispiace per il risultato finale ma abbiamo dimostrato ancora una volta che c’è poca differenza con una squadra, l’Afragolese, che è un’ottima squadra ed è prima ma che con noi ha pareggiato tre volte e perso una tra coppa e campionato. Ripartiamo più forti, con tante consapevolezze, con un pubblico che da settimane risponde presente oltre ogni capienza di stadio. Alla fine poi tireremo le somme e vedremo cosa saremo stati bravi a realizzare”.

IL TABELLINO

Nola 1925: Guadagno, Cacciatore, Pepe, Mansi, Dell’Orfanello (70′ Avolio), Biason, Castagna (77′ Melillo), Cozzolino (84′ Caccavallo), Mancini (73′ Longo), Filosa, Lepre (65′ Liccardi). A disposizione: Moccia, Acampora, Masecchia, Pepe. Allenatore: Carmelo Condemi.

Afragolese: Puca, Akrapovic, Massaro, Amelio, Trezza, Torassa, Mirante (70′ Tripicchio), Liccardo (56′ Masullo), Abayian (54′ Di Paola), Grieco (91′ Legnante), Simonetti (85′ Sicuro). A disposizione: Mola, Dentice, Di Fiore, Sparavigna. Allenatore: Andrea Ciaramella.

Arbitro: Copelli di Mantova (assistenti Criscuolo di Torre Annunziata e Maffia di Agropoli).

Note: ammoniti Cacciatore, Pepe, Caccavallo, Mancini e Lepre per il Nola; ammoniti Puca, Mirante, Torassa e Tripicchio per l’Afragolese; espulso per doppio giallo Amelio per l’Afragolese.