Ieri sera, a Monteverde (AV), presso la locale Stazione dei Carabinieri, i familiari hanno denunciato la scomparsa di un 40enne.

Le ricerche immediate, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e attivate dal piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, hanno permesso di rintracciare l’uomo in un’area boschiva poco distante dalla sua abitazione.

Il 40enne è stato visitato dal personale del 118 e riaccompagnato presso la propria abitazione.