Mongolfiera con a bordo 21 passeggeri prende fuoco e si schianta in Brasile, uccidendo almeno otto persone – Il video

In Brasile, precisamente a Praia Grande, in località di Cachoeira de Fatima, famosa per i voli in mongolfiera, un pallone aerostatico ha preso fuoco, infine è precipitato provocando almeno 8 vittime e 13 feriti. Molti turisti vengono in quel luogo per fare un giro in mongolfiera. Si tratta di un’attrazione popolare in Brasile, ma non priva di pericoli. I video dei testimoni oculari, trasmessi dalla televisione brasiliana, mostrano il momento in cui il pallone ha preso fuoco in volo sopra la città costiera. Il pallone ha preso fuoco ed è precipitato. Secondo il governatore dello Stato di Santa Catarina, Jorginho Mello, sulla mongolfiera erano presenti circa 21 persone, e alle 9.30 del mattino ha preso fuoco. Secondo le ricostruzioni dell’incidente fornite dai vigili del fuoco, la mongolfiera ha preso fuoco durante il volo ed è precipitata su un centro sanitario innescando così l’incendio. Al momento non ci sono notizie sulle condizioni dei feriti. L’impatto è stato violento. Il pallone ha colpito un’unità sanitaria e secondo i dati preliminari sono morte 8 persone. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I video mostrano condizioni meteorologiche favorevoli.