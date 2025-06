Incidente in serata a Mugnano del Cardinale: coinvolti due scooter e una Yaris blu, nessun ferito.(foto)

Attimi di apprensione questa sera a Mugnano del Cardinale, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi del noto incrocio dell’American Bar, lungo il tratto che collega Baiano alla deviazione per Sirignano. Coinvolti nel sinistro due scooter Honda SH, uno bianco e uno nero, e una Toyota Yaris di colore blu.

Secondo quanto emerso finora, la Yaris, proveniente da Baiano, stava svoltando in direzione Sirignano quando è entrata in collisione con i due scooter, che arrivavano dalla direzione opposta, ossia da Mugnano del Cardinale. Entrambi i motocicli risulterebbero impegnati in una manovra di sorpasso, ma la dinamica dell’incidente è ancora in corso di identificazione da parte delle forze dell’ordine.

L’impatto ha causato la caduta degli scooter sulla carreggiata, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I conducenti dei mezzi coinvolti sono stati assistiti sul posto dai volontari della Croce Rossa, mentre i carabinieri hanno provveduto ai rilievi del caso.

La circolazione ha subito qualche rallentamento, ma è tornata alla normalità in tempi brevi grazie alla rimozione tempestiva dei veicoli.

L’episodio ripropone l’attenzione su un punto viario da tempo ritenuto delicato, soprattutto nelle ore serali. Una maggiore attenzione alla segnaletica e alla sicurezza potrebbe contribuire a rendere l’area più tranquilla per residenti e automobilisti.