Addio a Papa Francesco: tre giorni di lutto nazionale e funerali a Santa Maria Maggiore

Roma, 21 aprile 2025 – L’Italia si prepara a vivere tre giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, deceduto questa mattina di Pasquetta alle 7.35, stroncato da un ictus seguito da un arresto cardiaco. La proposta sarà ufficialmente esaminata dal Consiglio dei Ministri convocato per martedì 22 aprile alle ore 11, dove si discuterà anche delle misure di sicurezza per le esequie e per il prossimo Conclave.

La morte del Pontefice ha commosso il Paese e il mondo intero. A Roma sono attesi Capi di Stato e delegazioni internazionali per l’ultimo saluto al Papa argentino, che ha segnato la storia della Chiesa con il suo stile diretto e la sua attenzione ai più fragili.

Nel frattempo, il Vaticano ha reso pubblico il testamento redatto da Francesco nel giugno 2022. Tra le disposizioni, il desiderio di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, con le spese funerarie coperte da un benefattore rimasto anonimo. A gestire le volontà del Papa sarà monsignor Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della basilica.

Il bollettino medico diffuso in serata ha confermato che il Pontefice, già debilitato da una grave forma di polmonite, non ha retto al nuovo collasso improvviso. Con la sua scomparsa, si apre ora una fase cruciale per la Chiesa cattolica.