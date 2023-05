Ischia: denunciate due persone.

Ieri notte gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Salvatore Girardi a Casamicciola Terme, hanno notato un uomo discutere con un addetto alla sicurezza di un locale; pertanto gli operatori lo hanno controllato ma lo stesso, durante le fasi dell’identificazione, ha inveito contro di loro rifiutandosi di fornire le proprie generalità fino a quando è stato bloccato.

Un 58enne ischitano è stato denunciato per violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Poco dopo, i poliziotti, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva di Traversa Mirabella ad Ischia dove hanno rintracciato un 35enne di Castellammare di Stabia, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di San Cipriano Po (Pv), accertando che si era allontanato senza autorizzazione; pertanto lo hanno denunciato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.