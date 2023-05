Stamane presso il Tribunale di Avellino si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto avvenuto in data 21.05.2023 del 59enne di Sant’Angelo dei Lombardi arrestato in flagranza per “tentato furto in abitazione”.

L’uomo già gravato da una condanna per un reato della stessa indole è stato difeso nel processo per direttissima dell’Avv. Emilio Cordasco, del Foro di Avellino.

Il 59enne è stato rimesso in libertà.