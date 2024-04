Investita a Mugnano del Cardinale la Moglie del Sindaco di Quadrelle: Indagini in Corso

Nel pomeriggio di giovedì 4 aprile, un incidente stradale ha coinvolto la moglie del Sindaco di Quadrelle, Simone Rozza, nel comune di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. La donna è stata investita da due giovani a bordo di una motocicletta mentre si trovava lungo via Roma, una delle vie principali della cittadina.

Fortunatamente, le condizioni della donna non destano particolare preoccupazione, tuttavia, a causa dell’impatto che ha coinvolto anche la testa, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Avellino per accertamenti medici. Sul posto si è immediatamente recato anche il Sindaco Rozza, mostrando grande preoccupazione per l’incidente e per le condizioni della moglie.

Le indagini sono state avviate dai Carabinieri, i quali hanno già acquisito i video di alcune telecamere di sicurezza private presenti nella zona dell’incidente. Il fatto è avvenuto nelle vicinanze di una banca e di una gioielleria, dunque le immagini potrebbero fornire importanti dettagli per la dinamica.

L’episodio ha scosso la comunità locale, richiamando l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e sull’obbligo di rispettare le norme del codice della strada.

Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi sulle indagini e sulle condizioni della donna coinvolta.