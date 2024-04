Kafka Alto: La Mostra Personale di Prisco De Vivo. Dal 13 aprile al 13 maggio 2024,

Avellino accoglierà una mostra d’arte unica nel suo genere: “Kafka Alto”, la personale dell’artista Prisco De Vivo. Situata in via Mancini 19, l’evento si aprirà con un vernissage sabato 13 aprile alle 18.30.Il fulcro della mostra è l’omaggio reso da De Vivo alla figura di Franz Kafka, il celebre scrittore boemo. Attraverso una serie di opere, l’artista esplora l’identità e la psicologia complessa di Kafka, focalizzandosi sulla sua rappresentazione visiva. Dalle immagini delle sue sorelle alla sua iconica macchina da scrivere, De Vivo crea un ritratto completo e suggestivo dello scrittore, riuscendo a catturarne l’essenza anche nelle sfumature più sfuggenti. L’approccio artistico di De Vivo, caratterizzato da un segno inquieto e nervoso, si fonde perfettamente con le atmosfere cupe ed enigmatiche presenti nei romanzi di Kafka. Questo connubio tra forma e contenuto offre al visitatore un’esperienza coinvolgente e profondamente evocativa. La curatela di Alberto Dambruoso aggiunge ulteriore profondità all’esposizione, evidenziando il legame tra l’opera di Kafka e la personalità dell’artista Prisco De Vivo. Con una sensibilità acuta, Dambruoso mette in luce come l’approccio di De Vivo sia capace di catturare non solo l’aspetto esteriore, ma anche l’essenza interiore di Kafka.”Kafka Alto” promette di essere un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo affascinante e tormentato di uno dei più grandi scrittori del XX secolo, attraverso gli occhi e il talento di un artista contemporaneo. Non perdete l’opportunità di scoprire questa straordinaria mostra, che rappresenta un incontro unico tra letteratura e arte visiva.