Durante la notte, per cause ancora in corso di accertamento, un violento incendio ha devastato gran parte degli arredi interni della Chiesa di San Ciriaco, situata in Piazza Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano e due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Attualmente sono in corso le verifiche strutturali per valutare eventuali compromissioni dell’edificio.