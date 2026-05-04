Grottolella, grave incidente sul lavoro: ferita un’operatrice ecologica

Momenti di forte apprensione a Grottolella, in provincia di Avellino, dove si è verificato un serio incidente sul lavoro che ha coinvolto una dipendente di una società impegnata nella raccolta dei rifiuti.

La donna, 56 anni, sarebbe rimasta con un braccio incastrato nel sistema di sollevamento di un mezzo adibito allo svuotamento dei cassonetti durante le operazioni di servizio. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi.

Trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Avellino, la lavoratrice è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate serie e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in ambiti operativi ad alto rischio come quello della raccolta dei rifiuti.

Sono in corso ulteriori verifiche per comprendere le cause dell’incidente e accertare il rispetto delle norme di sicurezza previste.