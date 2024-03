Grave incidente stradale a Marzano di Nola: Cinque giovani feriti gravemente dopo un violento urto

Nella prime ore del giorno, di oggi domenica 24 marzo 2024, un grave incidente stradale ha scosso il comune di Marzano di Nola, sulla SS 462 via Nazionale. L’incidente ha coinvolto un’autovettura che, per cause ancora da accertare, ha sbandato violentemente, colpendo prima il cancello di un’abitazione locale e poi urtando un’altra vettura parcheggiata, prima di ribaltarsi.

La situazione è stata considerata così grave che la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha inviato immediatamente in supporto anche la squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli. All’interno dell’auto ribaltata si trovavano cinque ragazzi ventenni, tutti originari del luogo, i quali sono rimasti feriti nell’incidente.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e cruciale: tre dei giovani sono rimasti incastrati nell’abitacolo dell’auto e le squadre di soccorso hanno dovuto operare rapidamente per tagliare le lamiere contorte e estrarli in sicurezza. Una volta liberati, i giovani sono stati affidati ai sanitari del 118, giunti sul posto con diverse ambulanze.

Due dei feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Nola, mentre gli altri tre sono stati portati all’ospedale Moscati di Avellino, dove sono stati sottoposti alle cure mediche necessarie.

La scena dell’incidente è stata presidiata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano e della Stazione di Quindici, i quali hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Al momento, le cause che hanno portato all’incidente rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. In attesa di ulteriori sviluppi, resta il sollievo per il pronto intervento delle squadre di soccorso che hanno lavorato con grande professionalità per salvare i giovani coinvolti nell’incidente.