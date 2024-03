“Il Colpevole della Morte del mio Cane è mio Padre”. La denuncia di una giovane ragazza contro il padre che aveva lanciato il cane dal finestrino dell’auto

Una storia di crudeltà e dolore si è recentemente diffusa sui social media, quando una giovane donna trevigiana ha condiviso su Instagram un messaggio sconvolgente: “Quella che vedete è la vera ragione per cui il mio cane è morto. Volete il nome del colpevole? Mio padre”.

La ragazza ha continuato a diffondere il suo dolore e sdegno, esortando gli altri a condividere la sua storia per far sì che il responsabile paghi per il suo atto crudele. Ha dichiarato: “Odio fare tutte queste storie ma voglio che la gente sappia quello che sto affrontando ora che sono lontana da casa. Non accetto la morte di Piccola, nessuno si merita una morte del genere”.

La tragica vicenda risale al 16 marzo scorso, quando la cagnolina di nome Piccola è stata gettata dal finestrino di un’auto in corsa lungo la strada a Merlengo di Ponzano Veneto. È stato un passante ad avvertire i lamenti doloranti dell’animale e a chiamare i soccorsi. I volontari dell’Enpa sono intervenuti prontamente, portando la cagnolina in un ambulatorio medico che collabora con il Rifugio del Cane di Ponzano. Purtroppo, nonostante gli sforzi, l’animale è deceduto poche ore dopo a causa delle ferite riportate.

La denuncia della giovane donna trevigiana ha rivelato un ulteriore dettaglio scioccante: il responsabile della morte di Piccola è suo padre. Grazie alla lettura del microchip dell’animale, i carabinieri hanno individuato e denunciato l’uomo.

La ragazza ha espresso incredulità e dolore per l’atto di crudeltà compiuto dal padre nei confronti di un essere indifeso che ha condiviso quasi 18 anni di vita con la famiglia.

Questa storia ha suscitato un’ondata di indignazione e solidarietà sui social media, con molti utenti che hanno condiviso il messaggio della giovane donna per sensibilizzare sull’importanza del rispetto e della protezione degli animali.

In un momento in cui il rapporto tra esseri umani e animali domestici dovrebbe essere caratterizzato da amore, cura e rispetto reciproco, episodi come questo ci ricordano l’importanza di combattere la crudeltà e promuovere il benessere degli animali in ogni contesto.