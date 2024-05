Grave Incidente a Monteforte Irpino: Centauro trasportato in Codice Rosso all’ospedale Moscati di Avellino

Una tranquilla serata a Monteforte Irpino è stata improvvisamente interrotta da un grave incidente stradale lungo la strada Nazionale, nella località di traversa Campanile. L’incidente avvenuto questa sera di Sabato poco prima delle 22 ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Purtroppo, a subire le conseguenze più gravi è stato il centauro, il quale è rimasto a terra sull’asfalto fino all’arrivo del servizio medico di emergenza, il 118. Le ferite riportate sono state giudicate serie e il centauro è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.

L’impatto tra i due mezzi è stato descritto come violento, evidenziando la gravità dell’incidente. Sul luogo dell’evento sono intervenute prontamente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e per stabilire le dinamiche dell’accaduto. Ci sono stati rallentamenti al traffico per consentire i soccorsi.