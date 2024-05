Oggi, 11 maggio 2024 la piccola Filomena Maio compie 7 anni. Gli auguri speciali sono da parte della zia Giusy, Pellegrino Vito ed i cuginetti. “Auguri per i tuoi 7 anni: ormai sei diventata grande. Hai un compito in più da fare: giocare, giocare e…giocare! La canzone dice “a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai, sempre a modo tuo”. Quello che ti auguro oggi, in questo giorno speciale, è di essere felice sempre nella tua vita come lo sei in questi anni.