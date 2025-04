Giovane di 19 anni muore dopo un’aggressione

Una tragedia ha colpito la città di Bologna, dove un giovane di 19 anni, di origine tunisina e residente nel capoluogo emiliano, è deceduto a seguito di una violenta aggressione avvenuta in strada.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe urtato accidentalmente un passante. La reazione è stata sproporzionata: il giovane è stato picchiato brutalmente, buttato a terra e forse anche colpito con un motorino. Durante la caduta, ha battuto la testa contro un muretto, riportando ferite gravissime che lo hanno condotto alla morte poche ore dopo, all’ospedale Maggiore di Bologna.

In un primo momento, l’ipotesi era che il decesso fosse dovuto a una caduta accidentale, magari in seguito all’abuso di alcol. Tuttavia, la testimonianza della fidanzata della vittima, presente al momento dei fatti, ha modificato radicalmente il quadro investigativo. Grazie alla sua denuncia, i carabinieri – coordinati dalla Procura – hanno aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale.

L’aggressione è avvenuta nella zona Barca, un quartiere della città. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti e individuare i responsabili di questo gesto di violenza insensata.