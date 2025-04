La Protezione Civile di Baiano impegnata a Roma per i funerali di papa Francesco. Foto e Video

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Baiano, in collaborazione con gli amici del Coordinamento Provinciale Avellino, ha vissuto un’esperienza straordinaria di servizio e spiritualità. Impegnati a Roma per offrire supporto ai fedeli in occasione del funerale di Papa Francesco, i volontari sono tornati a casa arricchiti sia dal punto di vista tecnico che interiore.

Il gruppo si è distinto per l’organizzazione, la professionalità e la sensibilità nel garantire assistenza ai partecipanti, dimostrando ancora una volta quanto siano fondamentali la dedizione e l’impegno dei volontari nella gestione delle grandi manifestazioni.

Non è la prima volta che la Protezione Civile di Baiano si mette in luce: recentemente ha operato anche nell’emergenza ai Campi Flegrei, durante i momenti difficili del terremoto, offrendo un aiuto prezioso e concreto alle popolazioni colpite.

Il Gruppo Comunale di Baiano rinnova il suo invito a chiunque voglia mettersi al servizio della comunità: entrare nella Protezione Civile significa formarsi, crescere, vivere esperienze uniche e, soprattutto, essere un punto di riferimento nei momenti di bisogno. Chi desidera unirsi può contattare direttamente il gruppo per ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.

Protezione Civile Baiano: sempre al servizio, con il cuore e con la forza della comunità.

(Andrea Salvatore Guerriero)