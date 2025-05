Festa scudetto, arrestato dai carabinieri tiktoker MicheleNapolitano. Borrelli: “Da me più volte denunciato per la sua continua apologiadella criminalità e dell’illegalità, ha fatto della sua attività sul web motivodi vergogna per la nostra città. Inaccettabili commenti dei suoi follower che parlano di ‘bravo ragazzo’ ”

Comunicato stampa. Festa scudetto, arrestato dai carabinieri tiktoker Michele Napolitano. Borrelli: “Da me più volte denunciato per la sua continua apologia della criminalità e dell’illegalità, ha fatto della sua attività sul web motivo di vergogna per la nostra città. Inaccettabili commenti dei suoi follower che parlano di ‘bravo ragazzo’ ”

Il tiktoker Michele Napolitano è stato arrestato dai carabinieri in via Acton a Napoli al termine di un inseguimento nato quando, a bordo di uno scooter insieme ad altre due persone, ha cercato di scappare da un posto di blocco. Al termine di una colluttazione con i militari, nel corso della quale ha tentato di occultare una pistola calibro 38 special con sei colpi, è stato finalmente fermato. Il tiktoker è balzato agli onori delle cronache perché più volte denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli a causa dei suoi comportamenti. Nel febbraio 2024 è stato denunciato per atti persecutori nei confronti di un 16enne. Nell’ottobre 2023, invece, era tra quelli segnalati dal sindaco di Bacoli per la continua attività di diffusione di fake news che alimentavano timori nella popolazione dell’area flegrea legati al fenomeno del bradisismo. Diversi i video segnalati sulla pagina FB di Borrelli dove lo stesso Napolitano esaltava i comportamenti criminali.

“Non mi stupisce affatto che questo soggetto sia stato arrestato dai carabinieri e girasse armato nel bel mezzo della festa dello scudetto del Napoli insieme ad altri balordi. Non mi stupisce nemmeno che abbia tentato di forzare un posto di blocco dei carabinieri. E’ la natura criminale di alcuni tiktoker che io denuncio da anni. Ambasciatori della cialtroneria, nei casi più lievi, fino a diventare veri e propri testimonial della criminalità organizzata. Così come trovo inaccettabili i commenti postati sul video del suo arresto dove si parla di ‘bravo ragazzo’. Il che la dice lunga anche sulle qualità e la vera natura dei suoi ‘seguaci’. Il soggetto in questione si è distinto, inoltre, per aver fatto della sua attività sul web motivo di vergogna per la nostra città, raccattando pessime figure in giro per l’Italia. Insultando e facendosi beffe delle istituzioni. Davvero un pessimo elemento che, mi auguro, venga messo nelle condizioni di non poter più proseguire nella sua attività tanto squallida quanto degradante per un’intera comunità. Al di là del profilo criminale che lo accomuna a tanti altri ‘fenomeni’ del web”. Questo il duro commento di Borrelli.