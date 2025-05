Giovani, competenze e territorio: parte da Grottaminarda il progetto “InnovAzioni Irpine”

Una serie di incontri formativi, momenti di networking ed una piattaforma dedicata (https://www.innovazionirpine.it/) per dare ai giovani tra i 14 ed i 35 anni l’opportunità di formarsi, di orientarsi, di fare le scelte giuste, di approcciarsi con il mondo del lavoro e, possibilmente, di restare in Irpinia.

Presentato a Grottaminarda, nell’Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, il progetto “InnovAzioni Irpine: giovani, tecnologia e futuro”, nell’ambito del programma “BarCamp locali, giovani, cultura, innovazione e impresa” promosso dalla Regione Campania.

Progetto che vede in partnership i comuni di Ariano Irpino, Grottaminarda, Vallesaccarda, e importanti realtà territoriali, come gli ITS, ed imprenditoriali.

Gli studenti delle IV e V superiori presenti in sala, hanno ascoltato con particolare attenzione informazioni e suggerimenti provando anche a stilare un bilancio delle proprie inclinazioni e competenze.

Il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha sottolineato come la formazione non finisca mai anche per chi un lavoro già ce l’ha, ha accennato all’impegno dell’Amministrazione di creare opportunità per i giovani con due importante ITS per l’alta specializzazione e diversi prestigiosi Corsi Universitari, ed anche attraverso questo BarCamp; ha quindi spronato i ragazzi a cogliere queste occasioni per essere informati ed avere maggiori chance nel mondo del lavoro.

Su un ragazzo straniero che arriva in Italia, otto italiani vanno via, bisogna invertire la tendenza, ha sottolineato Grazia Vallone, Vicesindaco di Ariano Irpino, spiegando gli obiettivi del progetto tra cui proprio quelli di stimolare i giovani, dare loro l’opportunità di un contatto diretto con le imprese e far acquisire loro consapevolezza delle proprie potenzialità anche imprenditoriali.

Gerardo Luongo, Assessore del Comune di Vallesaccarda, comune dove il 14 giugno si terrà il prossimo incontro di “InnovAzioni Irpine”, ha spronato gli studenti a credere nei propri sogni ma a farlo in maniera determinata, preparandosi, studiando e formandosi.

Anche la Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, Maria Antonietta Rizzo, ha invitato i ragazzi che stanno per affrontare il diploma e quindi si avvicinano al mondo del lavoro, a crederci, perchè le opportunità sul territorio ci sono sia di formazione che di lavoro e non bisogna necessariamente andare via.

Nella veste non solo di delegata alla Formazione ma anche in quella lavorativa di professionista nella gestione delle risorse umane, è intervenuta la Presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, la quale ha innanzitutto sottolineato come abbia avuto modo, negli anni, di selezionare numerosi studenti di questo istituto, attualmente perfettamente inseriti nel mondo del lavoro; ha poi voluto dare dei suggerimenti ai ragazzi, come quello di approfondire le lingue, competenza oramai indispensabile, ma anche di sapersi porre: non basta avere buone idee, è importante anche saperle presentare, restando sempre modesti.

E a proposito di opportunità sul territorio, è intervenuto l’ingegner Carmine Tirri, Direttore dell’ITS Bruno dove si tengono corsi di formazione in meccatronica ad alta specializzazione; Tirri ha spiegato che l’Irpinia, a differenza di quanto si voglia ingiustamente far passare, è industrializzata, vi è una forte percentuale di occupazione in questo settore e vi è una forte richiesta di tecnici preparati e specializzati. Dei 160 giovani usciti dall’ITS tutti lavorano con soddisfazione in Irpinia e nel resto d’Italia. In genere sono le stesse aziende dove i giovani fanno gli stage ad assumerli poi a tempo indeterminato.

Ha interagito direttamente con gli studenti l’esperta in formazione, lavoro ed inclusione sociale, Carmen Di Chiara, analizzando le varie opportunità per loro dopo il diploma, stabilendo la necessità di una formazione continua per seguire i cambiamenti e le esigenze della società, una buona competenza digitale e linguistica, soffermandosi poi sulle “soft skill” che, al di là delle competenze professionali, spesso danno una marcia in più. Ha quindi spronato i ragazzi attraverso un questionario a prendere coscienza delle proprie predisposizioni, aspirazioni e competenze.

Tra gli altri interventi da registrare quello di Mauro Albanese fondatore di “Aurea” che ha portato la sua testimonianza di Start-up ed ha spiegato il funzionamento della piattaforma “InnovAzioni Irpine”; del docente Enrico Iadarola che ha sottolineato come al San Tommaso d’Aquino si siano fortemente voluti i corsi ITS proprio per “fare sistema” e cercare di evitare che i ragazzi vadano via. Interessante anche la testimonianza imprenditoriale all’estero di Angelo Morano di Gesualdo.