Tragedia ad Avella: uomo trovato morto in auto in un parcheggio di via San Nicola

Tragedia nel pomeriggio di oggi ad Avella, dove un uomo è stato ritrovato senza vita all’interno della propria auto in un parcheggio adiacente a via San Nicola.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alcuni cittadini hanno notato la vettura ferma con il motore acceso e il conducente immobile al suo interno. Immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano che, accortisi della situazione, hanno infranto il finestrino posteriore dell’auto nel tentativo di prestare soccorso all’uomo, richiedendo contestualmente l’intervento del personale sanitario del 118.

All’arrivo dei soccorritori, però, per il 63enne non c’era ormai più nulla da fare. Il medico intervenuto sul posto ha ipotizzato che il decesso fosse avvenuto circa un’ora prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’uomo, residente a Casalnuovo di Napoli e non originario del Baianese, soffriva di problemi cardiaci. All’interno dell’autovettura, infatti, è stata rinvenuta una cartella clinica che documenterebbe tale patologia.

Restano ancora da chiarire le ragioni della sua presenza ad Avella. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a fare piena luce sulla vicenda.