CORTE D’APPELLO DI NAPOLI: GIOVANNA CEPPALUNI NUOVA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Napoli 21 febbraio 2025 – La Presidente della Corte d’Appello di Napoli è intervenuta alla cerimonia di insediamento di Giovanna Ceppaluni quale nuovo Presidente del Tribunale di Torre Annunziata: “L’insediamento di un nuovo Presidente di Tribunale – ha affermato Maria Rosaria Covelli – è un momento molto importante per un Distretto, un evento fondativo, legato alla personalità, all’atteggiamento, al programma, alle idee del nuovo dirigente. Giovanna Ceppaluni esprime un modello di magistrato, del magistrato che lavora al servizio effettivo dell’istituzione e della collettività, per risultati concreti di tutela dei diritti, con rigore, determinazione, passione. Il suo lungo e proficuo percorso in magistratura l’ha vista ricoprire con autorevolezza cariche prestigiose quali, fra le altre, quelle di Presidente della sezione specializzata delle misure di Prevenzione e di Presidente Vicario del Tribunale di Napoli, nonché Presidente della sezione Gip del Tribunale di Napoli e l’ha vista impegnata in processi dall’altissimo interesse sociale”. Ha sottolineato, con grande apprezzamento, che per la prima volta una donna viene investita della massima carica nel Tribunale oplontino.



La Presidente Covelli ha voluto poi ringraziare il presidente f.f. Francesco Abete per l’eccellente lavoro svolto nel periodo transitorio.