Controlli a Giugliano in Campania: intensificato il monitoraggio sul territorio

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano – Villaricca, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in prossimità di un campo rom a Giugliano in Campania nei pressi di via Carrafiello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 70 persone, controllati 51 veicoli e contestate 7 violazioni del Codice della Strada.