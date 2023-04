Contrada (AV) – Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: coppia denunciata dai Carabinieri

Contrasto al fenomeno dello spaccio di droga: mirati servizi stanno permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare le sostanze stupefacenti.

In tale contesto un’altra indagine è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Forino, che ha portato alla denuncia di un 38enne e una 30enne di Contrada per “Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.

Nella circostanza, nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione della coppia, il fiuto di “Luna” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) è stato attirato dall’odore di alcune dosi di cocaina e marijuana, nonché di uno spinello confezionato con quest’ultima sostanza, occultate in un’intercapedine.

L’attività ha permesso di rinvenire e sequestrare anche un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

Alla luce delle evidenze emerse, entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.