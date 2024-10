Circola a bordo di un veicolo con targhe false e telaio contraffatto. Denunciata una 38enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di martedì, personale della Polizia di Stato ha denunciato per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato una 38enne napoletana; alla stessa sono state, altresì, contestate diverse violazioni del Codice della Strada.

In particolare, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Napoli, durante gli ordinari servizi di vigilanza stradale sulla SS268, nel comune di Boscoreale, hanno controllato un veicolo con targhe polacche fermo in area di sosta con a bordo una donna.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, confrontando la targhetta identificativa del costruttore del vano motore ed il VIN (Vehicle Identification Number) posto sul parabrezza, i poliziotti hanno accertato che vi erano delle difformità rispetto a quelle originali; difatti, successivamente, è emersa l’effettiva contraffazione del telaio della vettura, risultato essere di un’altra auto, di pari modello e intestata ad una persona residente in Puglia. Quest’ultima, contattata telefonicamente, ha confermato di essere in possesso del veicolo.

Per tali motivi, la conducente è stata denunciata dal personale operante, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.