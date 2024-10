Grave incidente a Comiziano: padre e figlia coinvolti nello scontro tra auto e motocicletta

Comiziano, giovedì 31 ottobre 2024 – Un violento incidente stradale ha scosso il pomeriggio di oggi nel comune di Comiziano, dove un’auto si è scontrata con una motocicletta su cui viaggiavano un uomo e una giovane donna. L’impatto, di notevole entità, ha sbalzato entrambi i passeggeri della moto sull’asfalto.

Alla guida della motocicletta si trovava un uomo, padre della ragazza che viaggiava come passeggera. Subito dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia locale per eseguire i rilievi necessari e per dirigere il traffico, mentre il personale sanitario del 118 ha prestato i primi soccorsi. La giovane, ferita a seguito dell’impatto, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Le dinamiche precise dell’incidente restano ancora da chiarire e saranno oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e determinare eventuali responsabilità.