CAMPANIA. Covid, bambino di 11 anni in terapia intensiva. E’ grave

Un bambino di soli 11 anni della provincia di Napoli è in terapia intensiva all’ospedale Santobono di Napoli per il Covid ed è in gravissimo pericolo di vita. Il ragazzino è arrivato ieri sera all’ospedale già in una condizione grave, le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente al punto di essere intubato e sedato. All’arrivo in ospedale, da quello che hanno raccontato i genitori che avesse il Covid da circa una settimana e quindi ha avuto dei sintomi gravi proprio nella fase acuta del Covid, Il ragazzino viene monitorato momento per momento e non è possibile il suo trasferimento presso il reparto di riabilitazione respiratoria dell’ospedale infettivologico Cotugno di Napoli.

adsense – Responsive – Post Articolo