COVID, dottoressa da guinness, 23.000 somministrazioni senza mai fermarsi

“Lei è Antonella Spica, dottoressa del Dipartimento Prevenzione Asl Bari. Un esempio della dedizione con cui la Puglia intera sta affrontando ogni fase della pandemia da Covid-19, senza lasciare indietro nessuno. In questi 21 mesi la dottoressa Spica ha eseguito tamponi a tappeto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), ha vaccinato migliaia di persone nelle strutture più complesse come le stesse RSA, il CARA di Bari, nei centri di assistenza e cura per le persone con disabilità. Una roccia che rappresenta la Puglia che amiamo di più. Quella che di fronte all’emergenza risponde ogni giorno “Presente”.

E’ quanto scrive sul proprio profilo facebook per immensa gratitudine la Regione Puglia.

