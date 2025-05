Bimba di un anno muore nel sonno all’asilo: disposta l’autopsia

Aveva soltanto un anno Vittoria Dal Lago, la bimba deceduta nella mattinata del 29 aprile mentre si trovava all’asilo che frequentava a Dueville, in provincia di Vicenza. La tragedia si è consumata al “nido in famiglia Da fiaba”, una struttura privata autorizzata dalla Regione Veneto che ospita pochi bambini e si trova in via De Amicis.

Secondo quanto ricostruito, è stata un’educatrice a scoprire che la piccola non respirava più, al momento del risveglio dopo il riposino. Immediata la chiamata al 118 e i tentativi di rianimazione sul posto, poi la corsa disperata all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Ma per Vittoria non c’è stato nulla da fare.

Le cause del decesso non sono ancora note, anche se tra le ipotesi al vaglio c’è quella della “morte in culla”. Sarà l’autopsia a stabilire con esattezza cosa sia accaduto.

Tomas e Sofia, i genitori della bambina, sono distrutti dal dolore per la perdita della loro unica figlia.