Roma celebra Paolini, regina in singolare e in doppio con Errani; ora tocca a Sinner, pronto a sfidare Alcaraz per scrivere un’altra pagina azzurra

Sara Errani e Jasmine Paolini chiudono in trionfo gli Internazionali d’Italia conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio femminile. Le azzurre battono in finale Kudermetova e Mertens con il punteggio di 6-4, 7-5, rimontando in entrambi i set uno svantaggio di 0-4. Un’impresa memorabile, che le rende la prima coppia capace di vincere il torneo per due edizioni di fila dai tempi di Fernandez e Zvereva nel 1995. Per Errani e Paolini è il settimo titolo insieme, il secondo in questa stagione dopo Doha. Per Errani, invece, è il 34° trionfo in carriera nel doppio WTA.

Il successo arriva al termine di una settimana da sogno, soprattutto per Paolini, già protagonista sabato con la vittoria in singolare contro Coco Gauff. Nella finale sul Centrale, davanti a oltre diecimila spettatori e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dominato la numero 3 del mondo con un netto 6-4, 6-2. L’Italia torna così a festeggiare una campionessa nel singolare femminile a distanza di quarant’anni dall’ultima volta. Paolini diventa la quarta italiana a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro, dopo Valerio, Ullstein Bossi e Reggi, e grazie ai punti conquistati risale al numero 4 del ranking mondiale.

Dopo un 2024 straordinario, segnato da titoli, finali Slam, l’oro olimpico e la Billie Jean King Cup, il 2025 si apre nel segno della continuità. Paolini conferma la sua crescita e si impone come protagonista assoluta del circuito. Intanto, il grande tennis non si ferma: oggi alle 17 la finale maschile vedrà Jannik Sinner affrontare Carlos Alcaraz in uno degli scontri più attesi dell’anno.