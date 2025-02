Presentazione del libro “Non mi sento tanto bene” di Peppe Maiulli Domenica 16 febbraio, ore 18:00 – Palazzo Baronale di Roccarainola

Domenica 16 febbraio, alle ore 18:00, nuovo appuntamento a cura del Museo Civico “Luigi D’Avanzo”. Il suggestivo Palazzo Baronale di Roccarainola aprirà le porte a un evento culturale di grande rilievo: la presentazione del libro “Non mi sento tanto bene”, opera dell’attore e autore Peppe Maiulli. Un viaggio provocatorio e ironico nella società contemporanea, tra social media, identità e autenticità.

Il libro, una raccolta di aneddoti, pensieri e versi poetici in italiano e napoletano, offre uno sguardo acuto e dissacrante sul nostro rapporto con il mondo digitale. Attraverso un mix di aforismi, poesie e riflessioni, Maiulli esplora come la ricerca ossessiva di approvazione online, misurata in “like” e follower, stia erodendo i valori dell’autenticità e della crescita personale. Con uno stile ironico e satirico, l’autore invita a riflettere su come i social media stiano ridefinendo non solo le nostre relazioni, ma anche la percezione di noi stessi.

Una serata ricca di spunti e suggestioni, moderata da Mena Cirillo con la partecipazione del Maestro Bruno Lanza, che accompagneranno il pubblico in un dialogo con l’autore. Un’occasione unica per scoprire un’opera che, tra risate e momenti di profonda riflessione, ci interroga sul ruolo che la tecnologia gioca nella nostra quotidianità.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.