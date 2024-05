Ancora incidenti sulla strada Provinciale Tre Torri – Flumeri (AV).

È una curva maledetta, quella in località “Corridoio” sulla strada provinciale Tre Torri – Flumeri, della ex SS 91 Valle del Sele. Questa mattina, verso le nove, una FIAT Panda guidata da una donna si è capovolta in una scarpata mentre scendeva verso Tre Torri, distruggendo il veicolo.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti volenterosi, che hanno allertato il 118 e i Vigili del Fuoco. Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno raddrizzato il veicolo, che è stato successivamente rimosso da un carro attrezzi. La guidatrice, molto nota nell’hinterland flumerese per il suo impegno nel sociale, non ha riportato danni significativi ed è stata prima visitata sul luogo dell’incidente dal medico del 118, per poi essere trasportata all’ospedale Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Nel pomeriggio è stata dimessa.

Con l’incidente di oggi, il numero di incidenti presso la curva “Corridoio” ha raggiunto quota 12. La strada non è mantenuta in modo adeguato, e ci sono altri punti pericolosi che andrebbero resi più sicuri.

La causa dell’incidente di oggi potrebbe essere attribuita ai residui di tagli dell’erba e cespugli lungo la banchina, effettuati da operai della Provincia, che dopo la pioggia torrenziale sono diventati scivolosi. Per questo motivo, l’asfalto andrebbe reso “abrasivo”, cioè antisdrucciolevole.

Un plauso va ai primi soccorritori, ai Carabinieri Forestali di Castel Baronia che si sono fermati per dirigere il traffico, e alla Polizia Municipale di Flumeri che ha effettuato i rilievi del caso.

Sarebbe ora che le Province tornassero ad essere quelle di una volta, ripristinandole, dandogli tutti i poteri e i consiglieri eletti dai cittadini

Carmine Martino