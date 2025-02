Allarme ad Avella: pericolosi cani randagi terrorizzano la comunità

Una cittadina avellana ha denunciato la presenza di due cani aggressivi che, secondo quanto riferito, stanno attaccando gatti di proprietà e randagi nel territorio di Avella, estendendosi anche alle aree limitrofe di Sperone e Baiano. La segnalazione, inoltrata da una residente di Avella ha destato preoccupazione tra i cittadini, che si trovano ora a dover convivere con la minaccia rappresentata da questi animali.

Secondo quanto raccontato, la situazione si è aggravata nell’ultima settimana, con i due cani – uno identificato come un Pitbull, l’altro come un husky (di cui è stato notato che uno porta il collare) – che girano liberamente per il territorio. “Ieri li ho ritrovati davanti casa mia e sono rimasta terrorizzata,” ha dichiarato la segnalante, aggiungendo che la sua paura l’ha costretta a non raggiungere sua madre, che è in sedia a rotelle, a pochi isolati di distanza.

La cittadina ha provveduto a segnalare l’accaduto sia alla polizia municipale che al reparto randagismo dell’ASL di Avellino, ottenendo i numeri di riferimento per ulteriori comunicazioni. La situazione ha sollevato un acceso dibattito, poiché la presenza di tali animali aggressivi mette a rischio la sicurezza dei residenti, che ora temono per la propria incolumità e per quella dei propri animali domestici.

Le autorità locali sono chiamate a intervenire al più presto per monitorare il fenomeno e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza della comunità. Nel frattempo, i cittadini sono invitati a segnalare ulteriori avvistamenti o comportamenti anomali, affinché le forze dell’ordine e i servizi competenti possano agire in modo tempestivo.

L’allarme resta alto e la speranza è che con un intervento coordinato si possa porre fine a questa situazione di emergenza, permettendo a tutti i residenti di vivere senza timori.