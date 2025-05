Zaia attende il parere del Consiglio di Stato: possibile slittamento delle Regionali al 2026

Il Veneto potrebbe aprire la strada al rinvio del voto anche in Campania, dove De Luca osserva con interesse per guadagnare tempo sulle trattative interne al PD

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, è in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sulla possibilità di rinviare le elezioni regionali previste per il 2025 alla primavera del 2026. La richiesta, presentata nelle scorse settimane, potrebbe dare il via a un effetto domino che coinvolgerebbe anche altre regioni, a partire dalla Campania.

Il parere del Consiglio di Stato potrebbe consentire ai presidenti di Regione e ai consigli regionali in scadenza di prolungare il proprio mandato di sei mesi. Una finestra utile non solo per approvare il bilancio previsionale del 2026, ma anche per gestire con maggiore gradualità la transizione politica ed elettorale.

Uno scenario che interessa da vicino anche Vincenzo De Luca. In Campania, infatti, il possibile rinvio delle elezioni darebbe tempo prezioso al governatore uscente per proseguire la trattativa con la segreteria nazionale del Partito Democratico, ancora in cerca di un nome da proporre come candidato presidente. Con Roberto Fico sponsorizzato dalla linea Schlein, un ulteriore slittamento della data elettorale potrebbe offrire a De Luca la possibilità di rafforzare le sue posizioni o di trattare spazi politici alternativi, magari all’interno di liste civiche.

La decisione del Consiglio di Stato è attesa entro maggio. Qualora arrivasse un parere positivo, il calendario elettorale nazionale subirebbe un significativo assestamento, influenzando equilibri politici, alleanze e strategie nei partiti, a cominciare proprio dal Partito Democratico.