Lucia Cerullo nominata consulente tecnico della II Commissione Speciale “Anticamorra e Beni Confiscati” della Regione Campania

La Regione Campania ha nominato Lucia Cerullo, Presidente dell’Associazione Rise Up!!, come consulente tecnico per la II Commissione Speciale “Anticamorra e Beni Confiscati” del Consiglio regionale. Cerullo, con un focus particolare sulla tutela delle donne, assumerà il ruolo di Referente all’interno del Tavolo tecnico di supporto alla Presidenza.

La nomina, annunciata dalla Consigliera regionale Carmela Rescigno, segna un passo significativo nel rafforzamento delle politiche contro la criminalità organizzata e nel sostegno al Terzo Settore. Cerullo è stata scelta per il suo impegno consolidato nella lotta contro la violenza di genere e la sua esperienza a fianco di donne e minori in condizioni di fragilità.

In particolare, il suo ruolo sarà orientato alla formulazione di proposte operative e strategie che possano sostenere le politiche regionali per promuovere una cittadinanza attiva basata su legalità e giustizia sociale, con un’attenzione particolare al contrasto alla violenza sulle donne.

Cerullo ha accolto l’incarico con un forte senso di responsabilità, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalla Commissione e del Tavolo tecnico. Si impegnerà, quindi, a contribuire con dedizione e competenza per raggiungere gli obiettivi condivisi, lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni locali.

Con questa nomina, la Regione Campania conferma l’importanza di valorizzare il contributo di professionisti qualificati e la collaborazione con realtà sociali attive, nella lotta alla criminalità e nella promozione della legalità.