Giovedì Santo, oggi è il giorno della zuppa di cozze: la regina delle tavole napoletane e non solo

Oggi, Giovedì Santo, la cucina partenopea indossa il suo abito più tradizionale e piccante: è il giorno della zuppa di cozze, regina incontrastata delle tavole napoletane in occasione della Messa in Cena Domini. Una ricetta che racconta storie antiche, tramandate di generazione in generazione, e che ancora oggi unisce sacro e profano nel segno del gusto.

A Napoli e nelle province limitrofe – da Caserta ad Avellino, passando per Salerno e Benevento – il profumo inconfondibile di mare, aglio e peperoncino invade cucine, ristoranti e trattorie. La zuppa di cozze non è solo un piatto: è un rito che si consuma nella sera del Giovedì Santo, spesso in famiglia, prima di immergersi nei riti religiosi che precedono la Pasqua.

Gli ingredienti della tradizione? Cozze freschissime, polpo verace tagliato a tocchetti, MARUZZELLE (le classiche lumachine di mare, per chi ama il sapore più deciso) e le immancabili freselle di pane biscottato. Ma ciò che fa davvero la differenza è l’olio piccante: una salsa intensa e profumata preparata con aglio, concentrato di pomodoro e una generosa dose di peperoncino, capace di dare alla zuppa il suo carattere inconfondibile.

In molti si sono già messi ai fornelli sin dalla mattina, mentre le pescherie, fin dalle prime luci dell’alba, sono state prese d’assalto da chi non vuole rinunciare alla freschezza del pescato del giorno. Anche i ristoranti si preparano a una giornata di pienone: in tante cucine della Campania, la zuppa di cozze è il piatto del giorno, senza se e senza ma.

Un piatto semplice, povero nei suoi ingredienti ma ricco nel sapore e nel significato. Un ponte tra fede e tradizione, tra memoria e identità. Oggi è il giorno della zuppa di cozze: e come ogni Giovedì Santo che si rispetti, Napoli e dintorni la onoreranno cucchiaio dopo cucchiaio. (F.Piccolo)