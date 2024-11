Geolier torna al Vulcano Buono, doppio appuntamento il 22 (sold out) e il 25 novembre: firmacopie del libro e del nuovo cd nel pop up store

Dopo il firmacopie dei record al “Vulcano Buono” di Nola torna Geolier per regalare un doppio appuntamento indimenticabile ai suoi fan. Venerdì 22 novembre a partire dalle 15.00 (già sold out) e il 25 novembre alla stessa ora l’artista più acclamato della scena musica italiana firmerà le copie del suo libro (“Per sempre”, Mondadori Electa) e del nuovo cd (“Dio lo sa – Atto II”, Warner Music Italia, in uscita proprio il 22). E’ già partito il preordine sia sul sito ufficiale del merchandising www.geoliermerch.com che all’interno del pop up store, mentre dal 20 novembre sarà possibile ritirare il libro presso il pop up store (il cd o vinile saranno distribuiti invece il giorno del firmacopie) insieme con il pass numerato, per poter accedere al firmacopie.

CHI POTRA’ ACCEDERE AL FIRMACOPIE?

Al firmacopie potrà accedere solo il fan maggiorenne. Se minorenne o diversamente abile potrà essere accompagnato da un solo genitore/tutore. L’artista firmerà solo il libro o l’ultimo album.