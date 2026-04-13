DAL 20 AL 26 APRILE, A STABIA MAIN PORT, CONVEGNI, LABORATORI ED EVENTI SU GIGAYACHTS E CHEF DI BORDO CON LA VII EDIZIONE DEL MED COOKING CONGRESS

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La città di Castellammare di Stabia si prepara alla stagione turistica, con una settimana completamente dedicata al mare, alla promozione territoriale e al mondo dei gigayachts.

Dal 20 al 26 aprile, l’approdo turistico Stabia Main Port ospiterà infatti la VII edizione del Mediterranean Cooking Congress, organizzato dalla società By Tourist ed inserito ufficialmente nel programma della settimana verde dell’associazione AMI (Ambiente Mare Italia), con la partnership dell’Agenzia Marittima Luise, Italian Yacht Masters, Propeller Club, Gruppo Ormeggiatori, le aree marine protette di Regno di Nettuno e Punta Campanella, Assomarinas, Travelmar, Assodiporto, Assoagenti, Fondazione Parco dei Monti Lattari, Farmacie Lombardi, Caffè Santa Cruz, Associazione Porto Borbonico di Stabia, Comitato Identità Stabiane e Visit Castellammare.L’evento itinerante sulle coste del Mediterraneo, dopo le tappe in Croazia, Spagna e Grecia, è dunque sbarcato per il 2026 a Stabia Main Port, l’esclusivo approdo per mega e gigayacht fino a 130 metri, situato al centro della città.La kermesse si aprirà il 20 aprile, con la cena di benvenuto, organizzata all’Hotel Elisabetta di Pozzano, per gli ospiti internazionali del settore yachting, dalle agenzie marittime leader nel settore ai charter brokers in arrivo dai Caraibi, Comandanti di grandi yacht e associazioni nazionali del settore marittimo. Ad aprire le danze Edoardo Raspelli, Giornalista gastronomico, già direttore di la Guida ai Ristoranti di L’Espresso e grande protagonista della trasmissione Mediaset Mela Verde. Raspolli e’ oggi conduttore, con l’attrice Sofia Bruscoli, della trasmissione Green Tour di La7.

Martedi 21 aprile, presso la sala concierge e info point turistico del moderno HUB per Mega e Gigayacht dello Stabia Main Port (in via Bonito, interno porto), ci sarà alle ore 11:00 il convegno “Porto di Castellammare di Stabia: recupero del Waterfront e rigenerazione urbana”. Interverranno l’Ammiraglio Giuseppe Aulicino, Direttore Marittimo Regionale, Eliseo Cuccaro, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Luigi Vicinanza, Sindaco di Castellammare di Stabia, Giuseppe Di Salvo, Presidente dello Stabia Main Port, Gino Battaglia, Comandante di Megayacht e Presidente dell’associazione Italian Yacht Masters, Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas, Umberto Masucci, Presidente Nazionale del Propeller Club, Gaetano Artimagnella, Presidente di Assoagenti Campania. Tra gli ospiti ci saranno i vertici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e anche l’istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento, con la partecipazione della dirigente Teresa Farina e una delegazione di studenti del V anno.

Come moderatore interverrà il giornalista Antonino Pane, storica penna di Il Mattino per il settore marittimo. Il convegno sarà l’occasione per presentare in anteprima i render del progetto di recupero delle aree pubbliche del porto (che resteranno pubbliche dopo il recupero), avviato a gennaio, con investimenti privati, dalla società Stabia Main Port. Un recupero che vedrà lo skyline portuale, delle aree adiacenti all’approdo turistico per gigayachts, recuperato in 5 anni. A seguire ci sarà il rinfresco curato dallo chef Vincenzo Langella del Pastabar Leonessa con assaggi di primi piatti del Pastificio Artigianale Napoletano Leonessa, per la parte gastronomica del 21 e 22 aprile interverranno inoltre l’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano e Carni La Mura di Castellammare di Stabia; con degustazione dei vini del Consorzio Produttori Penisola Sorrentina Dop e Acqua San Pellegrino supportati dall’Ais Campania.

Nel pomeriggio del 21 aprile alle ore 15.30 gli ospiti e i giornalisti presenti alla kermesse avranno la possibilità di visitare la Corderia di Castellammare di Stabia, la più antica d’Italia, guidati dal C.V. Raffaele Lembo, direttore dello Stabilimento Militare Produzione Cordami. A seguire tour nel centro storico stabiese con le guide escursionistiche dell’associazione “Agem”, organizzato in sinergia con i Comitati “Borgo Antico di Stabia” e “Identità Stabiane”.

Di sera cena esclusiva al ristorante “Il Bikini” della famiglia Scarselli, con lo chef Pasquale Rinaldo, spesso protagonista della trasmissione televisiva “Uno Mattina” della Rai.

Mercoledi 22 aprile il focus sarà la cucina di bordo. Alle ore 10.30 ci sarà infatti il convegno “Provisions and Experiences. Dagli chef di bordo al turismo di lusso” moderato dal giornalista Vincenzo D’Antonio di Italia a Tavola. Interverranno: Fulvio Luise, manager della Luise Group e fondatore della società OceanoMare Group, specializzata in provviste di bordo, Sarah Sebastian, charter broker con sede ai Caraibi, creatrice ed organizzatrice dell’evento internazionale rinomato nel mondo dello yachting “Myba Chefs Competition”, Marco Nocenti, Comandante di megayacht e delegato alle public relation per l’associazione Italian Yacht Masters, Martin Freilinger, General Manager della Sardinia Yacht Services e SYS Provisions, Nino Di Costanzo, chef patron del ristorante due stelle Michelin Danì Maison di Ischia, Michele Izzo, fondatore del ristorante due stelle Michelin Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia e patron del nuovo locale Michele Milù Bistrot. Tra gli ospiti i Presidenti delle Associazioni del Comitato Identità Stabiane. A seguire ci sarà il rinfresco a cura dell’Istituto Alberghiero “R. Viviani” di Castellammare di Stabia, a cui si con degustazione di olio Lucano Igp Masseria Strada con il pane di Matera e assaggi di tipicità internazionali, tra salumi e formaggi affinati a cura di Salvatore Di Gennaro di La Tradizione di Vico Equense. Non mancherà una vetrina dedicata ai prodotti della zona tra cui la Pasta Artigianale Faella IGP di Gragnano e la Comunità Slow Food per la Promozione e Valorizzazione dei Biscotti di Castellammare di Stabia con i produttori Cascone, Le Delizie di Stabia, Maresca e Riccardi.

Nel pomeriggio alle ore 15.30 ci sarà la visita agli Scavi archeologici di Stabia e al Museo archeologico “Libero D’Orsi” della Reggia Borbonica di Quisisana. A sera la cena al ristorante “Donna Eugenia” dell’Hotel Medusa di Castellammare di Stabia, nei pressi degli Scavi.

Giovedi 23 aprile il tour continuerà in navigazione, a bordo di una motonave della Travelmar, che partirà alle 10.30 da Stabia Main Port per raggiungere l’Area Marina Protetta di Punta Campanella. A bordo ci saranno guide escursionistiche ed esperti della fascia di costa, che si confronteranno sul tema “Turismo di lusso eco – sostenibile”. In navigazione sulla costa Campana”. All’evento, moderato dal giornalista Dario Sautto di Il Corriere del Mezzogiorno, si avvale della partnership della società Ecoservizi e del Gruppo Ormeggiatori di Stabia/Sorrento/Torre Annunziata. Interverranno il Comandante Andrea Pellegrino, capo compartimento della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, Antonino Miccio, direttore dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno istituita per proteggere i fondali marini delle isole di Ischia e Procida, Pierluigi Capone, nuovo direttore dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, Antonio Ramaglia, dottore in Scienze Naturali e funzionario presso il dipartimento di Fisica dell’Università Federico II di Napoli. La Navigazione si fermerà sulle coste di Massa Lubrense, dove gli ospiti potranno degustare i sapori del territorio con ricette tipiche, grazie alla sinergia con l’Associazione Ristoratori Lubrensi. Al rientro seguirà poi la cena presso il ristorante Taverna Mafalda di Castellammare di Stabia, dove gli ospiti saranno deliziati dal format teatrale del giornalista Giuseppe Giorgio, che si esibirà sul tema “La cucina nel teatro e nella canzone di Napoli, dal 600 ad oggi. Dallo street food di Viviani al ragù di Eduardo”.