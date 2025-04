Con il cuore a Roma: l’abbraccio silenzioso della Campania al Papa attraverso la Protezione Civile

La Campania al fianco del Papa: 290 volontari della Protezione Civile per le celebrazioni liturgiche

Nel solco del dolore e del servizio, la Regione Campania partecipa con 290 volontari della Protezione Civile alle celebrazioni liturgiche in Vaticano dedicate al Santo Padre, offrendo supporto operativo al Dipartimento Nazionale. Un impegno che unisce professionalità e profonda spiritualità, in un momento di grande raccoglimento per l’intera comunità cattolica.

I volontari campani, presenti fino a domenica prossima, testimoniano i valori fondanti del sistema di protezione civile: prossimità, cura, solidarietà. Valori che Papa Francesco aveva richiamato con forza durante l’incontro con il Servizio Nazionale del 23 maggio 2022: “Il verbo ‘proteggere’ indica il prendersi cura del fratello verso il fratello”.

Nella foto simbolo diffusa in queste ore, si rivede il Direttore Generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, insieme al Pontefice. Uno scatto che oggi assume un significato ancora più intenso, nel segno di un legame umano e spirituale che unisce la Campania al cuore della Chiesa.