Google acquisisce Wiz per 32 miliardi di dollari: la più grande operazione della sua storia

Google ha annunciato l’acquisizione di Wiz, startup israeliana di cybersecurity specializzata nel cloud, per 32 miliardi di dollari, la più grande operazione mai effettuata da Alphabet. L’acquisto, che dovrà essere approvato dalle autorità regolatorie, è volto a rafforzare Google Cloud nella competizione con AWS (Amazon Web Services) e Microsoft Azure.

Chi è Wiz e perché interessa a Google

Fondata nel 2020, Wiz è cresciuta rapidamente, attirando clienti di alto profilo come Microsoft e Amazon. Il suo valore è passato da 12 a 16 miliardi di dollari nel 2024 grazie alle sue soluzioni avanzate per la sicurezza nel cloud. Google, che ha già acquisito Mandiant e Siemplify nel 2022, punta su Wiz per migliorare la propria reputazione nel settore della cybersecurity.

Le difficoltà della trattativa

Google aveva già tentato di acquisire Wiz nel 2023, ma l’operazione si era arenata per timori legati all’antitrust. Ora, la Federal Trade Commission (FTC) esaminerà nuovamente l’accordo, soprattutto perché Google è già coinvolta in due cause antitrust negli USA. Per evitare problemi, l’azienda ha assicurato che Wiz continuerà a operare su piattaforme cloud concorrenti come AWS e Azure.

L’esito dell’acquisizione dipenderà anche dal nuovo panorama politico statunitense, con l’amministrazione Trump che potrebbe adottare un approccio più favorevole alle big tech.