Azione Campania: L’arianese Raffaela Manduzio eletta presidente dell’assemblea

Durante il congresso regionale di Azione Campania, svoltosi a Napoli alla presenza dell’onorevole Antonio D’Alessio, del vicesegretario nazionale Ettore Rosato e del responsabile del Mezzogiorno Marcello Pittella, è stata eletta all’unanimità presidente dell’assemblea l’arianese Raffaela Manduzio.

Un riconoscimento importante per la provincia di Avellino e una responsabilità che Manduzio intende onorare per rafforzare il radicamento del partito, già sostenuto in Campania da quattro consiglieri regionali, oltre 200 amministratori e migliaia di iscritti.

“Lavorerò con entusiasmo e determinazione – ha dichiarato – al fianco del segretario regionale Luigi Bosco per costruire una classe dirigente qualificata e affrontare con successo le sfide elettorali future, creando nuove opportunità di crescita per il territorio.”