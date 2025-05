Campania, via libera alla rete assistenziale per la lotta all’obesità: approvata all’unanimità la mozione di Pellegrino (IV)

NAPOLI – La Regione Campania compie un passo deciso nella lotta all’obesità: il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la mozione proposta dal capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, per l’istituzione di una rete assistenziale dedicata al trattamento integrato dell’obesità. Un’iniziativa che punta ad affrontare in modo strutturato e multidisciplinare una delle emergenze sanitarie più gravi e diffuse sul territorio.

Secondo i dati più recenti, la Campania si colloca ai primi posti in Italia per percentuali di sovrappeso e obesità, sia nella popolazione adulta che in quella minorile. Si stima che oltre 1,9 milioni di campani siano in sovrappeso e che circa 357 mila siano bambini e ragazzi in eccesso ponderale. Una condizione che incide pesantemente non solo sulla salute dei cittadini, ma anche sui costi per il sistema sanitario regionale.

“L’obesità è una malattia cronica, progressiva e recidivante, che per troppo tempo è stata sottovalutata – ha dichiarato Pellegrino –. È giunto il momento di riconoscere il diritto alla cura per chi ne soffre, attraverso un percorso sanitario adeguato, senza improvvisazioni e basato su un modello integrato”.

La mozione prevede la creazione di una rete assistenziale regionale che includa percorsi terapeutici personalizzati, interventi di prevenzione nelle scuole, formazione del personale sanitario e scolastico, e un rafforzamento della chirurgia bariatrica sul territorio, con l’obiettivo di ridurre la mobilità passiva verso altre regioni, che oggi pesa sulla Campania per oltre 4 milioni di euro l’anno.

Uno degli aspetti centrali è la prevenzione sin dall’infanzia. “È fondamentale intervenire precocemente per educare le nuove generazioni a un’alimentazione sana e a uno stile di vita corretto – ha sottolineato il consigliere di Italia Viva –. I dati parlano chiaro: in Campania il 37,3% dei bambini è in eccesso di peso, una percentuale che ci impone un cambio di passo urgente”.

Il provvedimento ha raccolto il sostegno trasversale di tutto il Consiglio Regionale, a conferma della rilevanza del tema, che trascende gli schieramenti politici. “Questa unanimità rappresenta un segnale forte di responsabilità istituzionale – ha concluso Pellegrino –. La salute pubblica, in particolare quella delle fasce più vulnerabili, non può aspettare. Ora serve un piano d’azione concreto e sostenibile”.